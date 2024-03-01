Milli rallici Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanı oldu!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:47

Güncelleme: 01.03.2024 - 13:47

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, otomobil sporları kariyerinde 7 kez Türkiye ralli kadın pilotlar birinciliği bulunan Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yaptığı açıklamada, Burcu Çetinkaya'nın komisyon başkanlığına seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sulayem, "Burcu Çetinkaya, motor sporlarında kadınların gelişimini desteklemek için büyük bir tutkuya sahip. Onun liderliğinde komisyonun önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum" dedi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da son zamanlarda Türkiye'de kadın sporcu sayısındaki artışa dikkati çekerek, Çetinkaya'nın komisyon başkanlığına seçilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Üçlertoprağı, milli ralliciye görevinden dolayı tebrik etti.