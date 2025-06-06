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Milli sporcu Ahmet Kaplan Fransa Açık'ta ikinci oldu!

Milli sporcu Ahmet Kaplan Fransa Açık'ta ikinci oldu!

6.06.2025 17:26:00
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AA
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Milli sporcu Ahmet Kaplan Fransa Açık'ta ikinci oldu!

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) milli para sporcumuz Ahmet Kaplan, çiftler quad'da Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile ikincilik elde etti

Milli sporcu Ahmet Kaplan, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta çiftler quad kategorisinde Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Ramphadi ile birlikte yarı finalde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sam Schroder-Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6 ve 10-7'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde 1 numaralı seribaşı Guy Sasson-Niels Vink çiftiyle karşılaşan Ahmet Kaplan-Donald Ramphadi ikilisi, 1 saat 29 dakika süren mücadelede rakiplerine 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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