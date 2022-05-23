2016 şampiyonu Muguruza, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 10 numaralı seribaşı Garbine Muguruza dışındaki favori isimler 2. tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ın ilk gün maçları tamamlandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 46. basamağındaki Kaia Kanepi, 2016 şampiyonu Garbine Muguruza'yı 2-1'lik (2-6, 6-3, 6-4) skorla ilk turda eledi.
Geçen yıl yarı final oynayan Maria Sakkari (4 numaralı seribaşı), dünya 94'üncüsü Clara Burel'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Belinda Bencic (14), Leylah Fernandez (17) ve Coco Gauff (18) da rakiplerini 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.
ZVEREV VE ALCARAZ TUR ATLADI
Erkeklerde geçen yılın yarı finalisti Alexander Zverev (3) ve son aylardaki formuyla dikkatleri üzerine çeken Carlos Alcaraz (6), zorlanmadan 2. tura yükseldi.
Zverev, klasmanın 218. basamağındaki Sebastian Ofner'i 6-2, 6-4, 6-4, Alcaraz ise dünya 141 numarası Juan Ignacio Londero'yu 6-4, 6-2, 6-0'lık setlerle geçti.
Felix Auger Aliassime (9), Juan Pablo Varillas karşısında ilk 2 seti kaybetmesine karşın adını 2. tura yazdırmayı başardı.
Diego Schwartzman (15), Andrey Kuznetsov'u 3-1, Grigor Dimitrov (18) da Marcos Giron'u 3-0 yenerek tur atladı.
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