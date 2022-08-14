Milli sporcu Alaaddin Sayın'dan halterde rekor!

Milli sporcu Alaaddin Sayın, kendisine ait Avrupa rekorunu geliştirerek Avrupa ikincisi oldu!

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 00:00
Milli sporcu Alaaddin Sayın'dan halterde rekor!
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Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Alaaddin Sayın, Avrupa ikinciliğini elde etti.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Raszyn şehrinde düzenlenen şampiyonada yıldız erkekler 67 kiloda Alaaddin Sayın, koparmada 123 kiloyla bronz, silkmede 161 kiloyla altın madalya, toplamda ise 284 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu, toplamda elde ettiği dereceyle Avrupa ikincisi olurken 161 kiloluk silkme derecesiyle kendisine ait Avrupa rekorunu geliştirdi.


Avrupa Halter Şampiyonası Halter Alaaddin Sayın

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