Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası sona erdi
Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular toplamda 5 madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 5'i altın 23 madalyayla tamamladı.
Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.
Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Meksika'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.
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