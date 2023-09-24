Milli sporcu Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli sporcu Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti.
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı.
Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
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