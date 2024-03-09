Milli sporcu Barış Çin, Avrupa şampiyonu oldu
Milli sporcu Barış Çin, Ankara'da düzenlenen artistik bilardoda Avrupa şampiyonu oldu.
Milli sporcu Barış Çin, Ankara'da düzenlenen Artistik Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesisinde gerçekleştirilen organizasyonunun finalinde Fransız rakibi Michael Hammen'i 186-180 yenen Barış Çin, Avrupa şampiyonu oldu.
Michael Hammen'in ikinci bitirdiği şampiyonada milli sporcu Hacı Arap Yaman, İspanyol Sergio Sanchez ile üçüncülüğü paylaştı.
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