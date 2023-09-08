Milli sporcu Burak Abay Van Bisiklet Turu'nda kaza yaptı... Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri ilgisiz kaldı!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:54

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:54

Milli bisikletçi Burak Abay, 7 Eylül'de başlayan Van Bisiklet Turu'nun ikinci etabında kaza yaptı.

Turun ilk etabında ikinci olarak başarılı bir performans gösteren Abay, yarışın ikinci turunda yaptığı kaza ile korku dolu anlar yaşadı.

Burak Abay

Başında ve vücudunda yaralar oluşan milli sporcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU İLGİLENMEDİ

Turu yerinde takip eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Burak Abay'ın kazasına ilgisiz kaldığı öğrenildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından ise kaza yapan Burak Abay için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Van Bisiklet Turu'nun 2. Etabında talihsiz bir kaza geçiren 2023 yılı Türkiye Şampiyonu, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden milli sporcumuz Burak Abay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun en kısa sürede iyileşmesini temenni ederiz."

