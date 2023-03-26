Milli sporcu Defne Çiğdem'den bronz madalya

Milli sporcu Defne Çiğdem, Kısa Kulvar Sürat Pateni Avrupa Kupası Finalleri'nde bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 22:46
Milli sporcu Defne Çiğdem'den bronz madalya
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İtalya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Avrupa Kupası Finalleri'nde, milli sporcu Defne Çiğdem, Gençler D kategorisinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne Çiğdem, Torino kentinde düzenlenen organizasyonun kadınlar kategorisine yarıştı.

Defne Çiğdem, Gençler D kategorisi 777 metre mesafe yarışlarında 21 sporcu arasından bronz madalya kazandı.


Defne Çiğdem Kısa Kulvar Sürat Pateni Sürat Pateni bronz madalya

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