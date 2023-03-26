Milli sporcu Defne Çiğdem'den bronz madalya
Milli sporcu Defne Çiğdem, Kısa Kulvar Sürat Pateni Avrupa Kupası Finalleri'nde bronz madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Avrupa Kupası Finalleri'nde, milli sporcu Defne Çiğdem, Gençler D kategorisinde bronz madalya elde etti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne Çiğdem, Torino kentinde düzenlenen organizasyonun kadınlar kategorisine yarıştı.
Defne Çiğdem, Gençler D kategorisi 777 metre mesafe yarışlarında 21 sporcu arasından bronz madalya kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma hakkında 'sehven' açıklaması
- YSK'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kararı
- Erdoğan'ın masasındaki anketi paylaştı
- 'Sehven' açıklamasının hemen ardından...
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- Fatih Terim için flaş iddia! Süper Lig devi istiyor...