Milli sporcu Fatih Çelik yarı finale çıktı!
Paris 2024 Paralimpik oyunlarında, milli sporcu Fatih Çelik, para tekvando erkekler kategorisinde yarı finale çıktı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda yarı finale yükseldi.
Grand Palais'teki para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, çeyrek finalde Gürcistan'dan Giorgi Nikoladze ile karşılaştı.
Rakibini 24-19 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran milli sporcu, finale kalma mücadelesinde bu akşam, TSİ 20.32'de Japon sporcu Shunsuke Kudo ile karşı karşıya gelecek.
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