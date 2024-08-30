Milli sporcu Fatih Çelik yarı finale çıktı!

Paris 2024 Paralimpik oyunlarında, milli sporcu Fatih Çelik, para tekvando erkekler kategorisinde yarı finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:48
Milli sporcu Fatih Çelik yarı finale çıktı!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda yarı finale yükseldi.

Grand Palais'teki para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, çeyrek finalde Gürcistan'dan Giorgi Nikoladze ile karşılaştı.

Rakibini 24-19 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran milli sporcu, finale kalma mücadelesinde bu akşam, TSİ 20.32'de Japon sporcu Shunsuke Kudo ile karşı karşıya gelecek.


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