Milli sporcu Furkan Akar'dan Polonya'da tarihi madalya

Milli sporcu Furkan Akar, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda koşulan 1000 metre finalinde 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 20:32
Milli sporcu Furkan Akar'dan Polonya'da tarihi madalya
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2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi.

Furkan Akar

FURKAN AKAR AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü olarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van 't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.


Furkan Akar bronz madalya 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası

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