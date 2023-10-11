Milli sporcu İlyas Karadağ Çekya'da altın madalya kazandı!
Milli sporcu İlyas Karadağ, Çekya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Danubia Serisi 1 mücadelesinde altın madalyanın sahibi oldu.
Çekya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Danubia Serisi 1 yarışmasında milli sporcu İlyas Karadağ, altın madalya elde etti.
TOPLAMDA GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, Benatky nad Jizerou kasabasında gerçekleştirilen yarışmada gençler D kategorisinde mücadele eden İlyas Karadağ, 1000 metre mesafesinde altın madalya kazandı. İlyas, tüm mesafelerin toplamında elde ettiği ikincilikle gümüş madalyanın da sahibi oldu.
Ayrıca karışık takım bayrak yarışında Derya Karadağ ile İlyas Karadağ, ikinci olarak gümüş madalya aldı.
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