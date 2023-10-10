Eski milli voleybolcu kendisine yapılan yorumu affetmedi: İş insanının hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:32

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:32

Eski milli voleybolcu Duygu Bal, sosyal medyada kendisine yapılan yorum hakkında şikayette bulundu.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Bal avukatı aracılığı ile sosyal medya platformu üzerinden bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Zafer A. adlı iş adamının hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Duygu Bal'ın milli voleybolcu olarak ülkemizi temsil ettiği ve sonrasında toplumda sıkça takip edilen yarışma programlarında yarışmacı olarak belli bir tanınırlığa ulaştığı belirtildi. Sosyal medyada takipçi sayısı ve popülaritesi arttıkça kendisine yönelik sistematik saldırı ve yıpratma çabalarının başladığı ifade edildi.

HAKARET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Saldırıların onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik olduğu ifade edilen dilekçede, Zafer A. adlı kullanıcının sosyal medya hesabından Duygu Bal'a, "Bu kadın şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" diyerek hakaret ettiği belirtildi.

Söz konusu hakaretin Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yönelik olduğu kaydedildi. Suç unsuru yorumun yeni fark edilmesiyle şikayet edildiği aktarıldı.

İfadesi alınan şüpheli iş adamı Zafer A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak hakaret içeren yorumu kendisinin yapmadığını ve Duygu Bal'ı da tanımadığını öne sürdü.

Taraflar uzlaşamadı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Savcılık, şüphelinin alınan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak böyle bir yorum yapmadığını savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini belirtti.

"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.