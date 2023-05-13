Milli sporcu Kübra Dağlı isyan etti: 'Artık yeter sesimizi duyun'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 00:10

Güncelleme: 13.05.2023 - 00:10

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli tekvandocu Kübra Dağlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda milli sporcu ataması yapılmamasına tepki gösterdi.

22 yaşındaki sporcu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda birçok sanatçı ve bürokratı etiketleyerek destek istedi.

Kübra Dağlı, son iki yıldır milli sporcu atamasının yapılmadığını söyleyerek, "Bunca yıl emek verip Avrupa ve Dünya şampiyonluğu elde ettik ve zamanında aynı takımda aynı kategoride birlikte yarıştığımız kişiler atandı. Öğretmen oldu ve 3 yıldır sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Geçen sene yapılacak 31 milli sporcu ataması yapılmadı. Bu sene de yapılacak 110 milli sporcu ataması yapılmadı. 2016 ve 2019 arası milli sporcuların ataması da yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Kübra Dağlı

"SPORCULARI SİYASETE ALET ETMEYİN"

Sporcuları siyasete alet edilmemesi adına çağrıda bulunan Milli tekvandocu, "Artık yeter sesimizi duyun! Yıllardır verdiğimiz emekleri yok saymayın. Paylaşarak bize destek olmayı ve ilgili kuruma ulaşmaya vesile olun. Ülkemiz adına güzel başarılar elde ettik. Bizim tek isteğimiz emeklerimizin karşılığı. Ek olarak biz sporcuları siyasete alet etmeyin. Destek verin belki Cumhurbaşkanımızın kulağına gider ve biz sporculara bir sürpriz yapar" dedi.