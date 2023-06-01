Milli sporcu Nafia Kuş, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 19:59

Güncelleme: 01.06.2023 - 19:59

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.

Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.

Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalya kazandı.