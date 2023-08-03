Milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı
Dünya Serbest Dalış Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı.
Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak rekorun yeni sahibi oldu.
Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını da elde etti.
Slovenyalı kadın sporcu Alenka Artnik ise 111 metreyi 3 dakika 41 saniyede dalarak dünya rekoru kırdı.
???? Türkiye Serbest Dalış Tarihinde hem kadın hem erkeklerde sabit ağırlık ile İLK 100 Metreye inen sporcu olduk ve rekor kırdık ?????? Duygularım tarifsiz ?? 100. Yılımıza armağan olsun ?? #100yıl100metre #Türkiye pic.twitter.com/uy1RACS4zz— Şahika Ercümen (@sahikaercumen) August 2, 2023
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