Milli sporcu Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırdı
Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda Paletsiz İp Destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.
Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.
Şahika Ercümen, şampiyonada paletsiz ip destekli kategorisinde 82 metreye 3 dakika 10 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı.
Daha önce de 81 metre ile bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Ercümen, yaptığı açıklamada, bu şampiyonanın yılın son organizasyonu olduğunu hatırlattı.
Yorgun ve sağlık sorunları olmasına rağmen rekorunu yenilediği için mutlu olduğunu ifade eden Ercümen, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
Türkiye’de son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin kendisini de derinden etkilediğini dile getiren Ercümen, bu dalışını kadın cinayetlerinin sonlanmasına ithaf etmek istediğini kaydetti.
Şampiyona, 12 Ekim'de Cumartesi günü madalya töreniyle tamamlanacak.
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