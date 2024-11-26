Milli sporcu Sinem Kökten Avrupa şampiyonu oldu!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:29

Milli bilardocular, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 5 madalya kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

Organizasyonda milli sporculardan Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

ERKEKLER TAKIMI GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Milli sporculardan Ferdi Özdemir ise 9 top müsabakalarını gümüş madalya ile tamamladı.

Çetin Aslan, Raşit Saylam ve Ferdi Özdemir'den oluşan Erkekler Milli Takım ise gümüş madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir 10 top müsabakasını ise bronz madalya ile bitirdi.

Şampiyonda 14.1 Straight Pool müsabakasında da Çetin Aslan, gümüş madalyanın sahibi oldu.