Milli sporcu Sinem Kökten Avrupa şampiyonu oldu!

Sinem Kökten, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli takım, organizasyonda toplamda ise 5 madalya elde etti.

Milli sporcu Sinem Kökten Avrupa şampiyonu oldu!
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:29

Milli bilardocular, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 5 madalya kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

Organizasyonda milli sporculardan Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

ERKEKLER TAKIMI GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Milli sporculardan Ferdi Özdemir ise 9 top müsabakalarını gümüş madalya ile tamamladı.

Çetin Aslan, Raşit Saylam ve Ferdi Özdemir'den oluşan Erkekler Milli Takım ise gümüş madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir 10 top müsabakasını ise bronz madalya ile bitirdi.

Şampiyonda 14.1 Straight Pool müsabakasında da Çetin Aslan, gümüş madalyanın sahibi oldu.


Etiketler: #Sinem Kökten #Ferdi Özdemir #bilardo

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