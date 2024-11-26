Milli sporcu Sinem Kökten Avrupa şampiyonu oldu!
Sinem Kökten, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli takım, organizasyonda toplamda ise 5 madalya elde etti.
Milli bilardocular, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.
Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 5 madalya kazanarak tarihi bir zafere imza attı.
Organizasyonda milli sporculardan Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
ERKEKLER TAKIMI GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Milli sporculardan Ferdi Özdemir ise 9 top müsabakalarını gümüş madalya ile tamamladı.
Çetin Aslan, Raşit Saylam ve Ferdi Özdemir'den oluşan Erkekler Milli Takım ise gümüş madalya elde etti.
Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir 10 top müsabakasını ise bronz madalya ile bitirdi.
Şampiyonda 14.1 Straight Pool müsabakasında da Çetin Aslan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
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