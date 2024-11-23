Milli güreşçilerden Ermenistan'da 8 madalya!
Ermenistan'da düzenlenen 37. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 8 madalya kazandı.
Ermenistan'da düzenlenen 37. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 8 madalya elde etti.
TSK Spor Gücü, başkent Erivan'da yapılan organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Grekoromen stilde 63 kiloda Kerem Kamal ve 72 kiloda Selçuk Can şampiyonluğa ulaştı. 82 kiloda Burhan Akbudak gümüş madalyanın sahibi olurken, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 97 kiloda Muhittin Sarıçiçek bronz madalya aldı.
Erkekler serbest stilde ise 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 125 kiloda Adil Mısırcı bronz madalya elde etti.
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