Güreşte tarihi organizasyon elden kaçtı!

15 Kasım 2022 Salı, 16:44

2023 Dünya Güreş Şampiyonası ev sahipliği için kolları sıvayan Güreş Federasyonu, çok önemli bir ev sahipliğini elinden kaçırdı. Son yılllarda uluslararası organizasyonları düzenleme kabiliyeti ile büyük takdir gören Türkiye, tarihi bir fırsatı elinin tersiyle itti.

Ata sporu güreşte başarılı bir değişim sürecine girilmiş ve ivme kazanılmışken, böylesi bir organizasyon nasıl elden kaçtı?

İddialara göre Güreş Federasyonu yaklaşık bir ay önce adaylık kararını Dünya Güreş Birliği’ne (UWW) iletti. UWW her organizasyonda olduğu gibi devlet garantörlüğü istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise geri dönüş konusunda ağır kaldı.

Bakanlık; Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Sırbistan’ın da talip olduğu organizasyona başvurunun son günü olan 11 Kasım’a evrakları yetiştiremeyince UWW Türkiye için toplantı gününü 14 Kasım’a uzattı. Bakanlık, UWW’ye garanti mektubu toplantıdan 4 saat önce ulaştırılabildi.

Bu gecikme Türkiye’ye pahalıya patladı. UWW başvurusunu çok önce yapan Sırbistan’ın talebini daha uygun bularak arka arkaya ikinci kez 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nın Belgrad’da yapılacağını duyurdu.

Böylece Türkiye ve İstanbul 2024 Paris Olimpiyatlarına kota veren çok hayati bir organizasyona ev sahipliği yapma fırsatını elinden kaçırdı. Bu karar, güreş camiasında da büyük üzüntü yarattı.