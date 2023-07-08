Milli sporcular Dünya Kupası'nda mücadele etti

Yayınlanma: 08.07.2023 - 21:49

Güncelleme: 08.07.2023 - 21:49

Milli sporcular, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Sporları Federasyonu (IWAS) Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da 2 gündür devam eden IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, tamamlandı.

Organizasyonda epe ve flöre A kategorilerinde Hakan Akkaya ile Elke Lale Van Achterberg piste çıkarken; kadınlar kılıç A kategorisinde ise Şenay Güner mücadele etti.

Kupada Hakan Akkaya flöre A kategorisinde 10'uncu, epe A kategoride ise 18'inci oldu.

Elke Lale Van Achterberg ise flöre A kategorisinde 16'ncı, epe A kategorisinde ise 26'ncı sırada yer aldı.

Öte yandan Polonya'da ilk müsabakasına katılan Şenay Güner, organizasyonda kalifike olarak paralimpik tekerlekli sandalye eskrim branşına kabul edildi. Milli sporcu ilk müsabakasını kadınlar kılıç A kategorisinde 32'nci sırada tamamladı.