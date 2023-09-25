Milli sporcular Polonya'da altın madalya kazandı!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:44

Güncelleme: 25.09.2023 - 07:44

Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Uluslararası Polonya Turnuvası'nda çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli sporcular Lublin kentindeki organizasyonda finalde İngiliz rakipleri Abbygael Harris-Annie Lado'yu 21-16 ve 21-10'luk setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.