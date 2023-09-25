Milli sporcular Polonya'da altın madalya kazandı!
Milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Uluslararası Polonya Turnuvası'nda altın madalyaya uzandı.
Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Uluslararası Polonya Turnuvası'nda çift kadınlarda altın madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli sporcular Lublin kentindeki organizasyonda finalde İngiliz rakipleri Abbygael Harris-Annie Lado'yu 21-16 ve 21-10'luk setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
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