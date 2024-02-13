Milli sporcular Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na damga vurdu!
Milli sporcular Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 7'si altın 24 madalya elde etti.
Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde Türk sporcular, 7'si altın 24 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.
TÜRK SPORCULARDAN 24 MADALYA
Organizasyonun beşinci gününde genç erkeklerde müsabakalar yapıldı.
Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 7 altın, 3 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazandı.
Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlarda müsabakalar yapılacak.
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