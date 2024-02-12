A Milli Takım'da yeni yüz... EuroBasket aday kadrosu belli oldu!

A Milli Basketbol Takımı, 22-25 Şubat tarihlerinde oynanacak FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri karşılaşmalarının aday kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:51
A Milli Takım'da yeni yüz... EuroBasket aday kadrosu belli oldu!
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A Milli Basketbol Milli Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya geleceği maçların kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Tarık Biberovic, "devşirme oyuncu" kontenjanından kendine yer buldu.

Tarık Biberovic

WİLBEKİN VE LARKİN HAKLARINI KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe Beko forması giyen Scottie Wilbekin ve Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, yaz aylarında yaşanan gelişmelerin ardından devşirme oyuncu statülerini kaybetmişti.

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 Elemeleri kadrosu şu şekilde:


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