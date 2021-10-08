Milli Takım bıraktığı yerden devam!

08 Ekim 2021 Cuma, 23:15

Stefan Kuntz'un da işi zordu.

Düşünsenize 3 hafta öncesine kadar Berlin'deki evinizde otururken, 21 gün sonra İstanbul'un Anadolu yakasında apayrı bir dünyada maça; hem de kritik bir 90 dakikaya çıkıyorsunuz.

Elinizdeki kadronun yarısını hiç tanımıyorsunuz, yarısını çıplak gözle bir kez izlemişsiniz. Diğer bölümünü ise kasetlerden biliyorsunuz...

Üstelik 6-1'lik Hollanda maçının yarattığı bir tahribat var.

Ondan önemlisi, umut da var, beklenti de..

"Hadi hoca kazan ilk maçını" diyenler de...

İşte Norveç'le oynadığımız 2022 Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesi böyle bir hava hakimdi Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda.

Gerçi..

Gerçi Norveç çok eksik gelmişti. 8 oyuncusu yoktu. En önemlisi Sörloth ile Haaland, yani takımın gol silahlarının yarısı devre dışıydı.

Kuntz, Trabzonlu Berat ve Galatasaraylı Kerem ile "gençlere", Fenerbahçeli Serdar Aziz ve Karagümrüklü Caner ile de deneyimlilere verdiği önemi göstermişti.

Bu dokunuş ilk bölümde etkisini gösterdi; gole dönüşen rötuşlardı.

Cengiz'in elirede basışı, topu kapışı, Kerem'in doğru yere koşup golü atışı harikaydı.

Gel gelelim 1-0 sonrası o bildik hatalar kendini gösterdi.

Hani Şenol Güneş'in başını yiyen hatalar.

"Kaldığımız yerdeyiz" desek ayıp olur mu?

Ya da Şenol Hoca'nın bırakıtğı yerdeyiz diye hayıflansak!

Bir takım zerre aşama yapmaz mı!

Öne geçince rehavet, yan pas geri pas, ileri uçla savunma arasındaki derin uçurum, savunmadan top çıkarma kusuru.

Böyle oluncu o eksik Norveç çoğaldı, direkten dönen topları vardı, ardından bir ölü topta golü buldular. Ofsayt mıydı, VAR'a mı kurban gittik, çizgi mi yamuktu, biz mi bu VAR çizgisini fgarklı biliyoruz, kalemizde golü gördük.

Savunma aksıyordu. İki bek özellikle.

Defansın ortası da.

Kuntz değişikliklere gitti.

Kaan'ı sürdü sahaya, Yusuf'u ardından. Taylan ve Berkan, arada Kenan!

Pozisyon da yok değildi.

Ama gelmedi gol. Norveç de yakaladı.

1-1 bizim için kötü oldu.

Evet, grup ikinciliği tehlikede artık.

Direksiyon bizde değil çünkü.

Eğer yensek ikili averajla öne geçecektik.

Şimdi ise Norveç'in yenilmesini bekleyeceğiz, tüm maçlarımızı kazanıp...

Ne dersiniz, Kadıköy'de, Anadolu'nun göbeğinde elimize gelen fırsatı geri çevirdik, dışarda kazanabilir miyiz?

Zor!







