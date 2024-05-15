Milli takım hocası açıkladı: Nicolo Zaniolo'dan kötü haber!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:06

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:06

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

"EURO 2024'TE OYNAMA İHTİMALİ..."

Deneyimli çalıştırıcı, İtalyan oyuncunun EURO 2024'te oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili konuşan Spalletti, "Zaniolo ile konuştum. Sahalara geri dönmesi çok zor gibi görünüyor. Aslına bakarsanız, EURO 2024'te olma ihtimalini göz ardı ediyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2024 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.