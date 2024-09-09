Mete Vardar'dan Beşiktaş taraftarına ceza uyarısı!

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacakları Ajax maçına ilişkin siyah-beyazlı taraftarlara uyarıda bulundu.

Mete Vardar'dan Beşiktaş taraftarına ceza uyarısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:13

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ajax ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Vardar, "Ajax ile oynayacağımız deplasman maçında taraftarlarımızın çok dikkatli olması lazım. Daha önce oynanan karşılaşmada yaşanan bazı tribün olaylarının tekrarlanması ve bu maçtaki güvenlik tedbirleri ile alakalı Ajax ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

METE VARDAR'DAN CEZA UYARISI

Mete Vardar ayrıca, "Taraftarımız bu karşılaşmada sadece takımına destek olmalı. En ufak bir saha olayında bile daha önce yaşadığımız gibi deplasman tribünü cezası alabiliriz" sözlerini sarf etti.

Ajax ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Mete Vardar #beşiktaş #ajax #uefa avrupa ligi #ceza

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