Mete Vardar'dan Beşiktaş taraftarına ceza uyarısı!
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacakları Ajax maçına ilişkin siyah-beyazlı taraftarlara uyarıda bulundu.
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Ajax ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan Vardar, "Ajax ile oynayacağımız deplasman maçında taraftarlarımızın çok dikkatli olması lazım. Daha önce oynanan karşılaşmada yaşanan bazı tribün olaylarının tekrarlanması ve bu maçtaki güvenlik tedbirleri ile alakalı Ajax ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
METE VARDAR'DAN CEZA UYARISI
Mete Vardar ayrıca, "Taraftarımız bu karşılaşmada sadece takımına destek olmalı. En ufak bir saha olayında bile daha önce yaşadığımız gibi deplasman tribünü cezası alabiliriz" sözlerini sarf etti.
Ajax ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Mete Vardar #beşiktaş #ajax #uefa avrupa ligi #ceza
Spor Haberleri
- İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
- Trabzonspor'dan TBF'nin davetine yanıt!
- 'Ezeli rakiplerimizin küçüldüğü ortamda...'
- Mete Vardar'dan Beşiktaş taraftarına ceza uyarısı!
- Ajax'ın maçına erteleme kararı!
- Kamerunlu golcü yeni takımına imzayı attı!
- Yeni transferden Galatasaray'a kötü haber!
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- Süper Lig devinden Ramos hamlesi!
- Yusuf Dikeç'ten tartışılan fotoğrafa yanıt
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- Gözaltı sayısı artıyor!
- Teğmenler olayı: Yoksa amaç başka mı…
- Tunceli'de 4 asker şehit oldu!
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı