Milli takım kampını terk etmişti: TFF'den Berke Özer kararı!

A Milli Takım'ın Bulgaristan dönüşü yaşanan Berke Özer krizi, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 25 yaşındaki kalecinin, teknik ve idari ekipten izinsiz olarak kampı terk ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyurulmuştu.

TFF: "İZİNSİZ AYRILDI"

TFF, yaptığı açıklamada Berke'nin kendi isteğiyle, teknik ekibin onayı olmadan milli takım kampından ayrıldığını belirtti. Bu açıklama sonrası gözler, genç kalecinin alabileceği olası disiplin cezasına çevrildi.

TFF Disiplin Talimatı'nın 51. maddesi, "Haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara veya hazırlıklara katılmayan ya da kampı izinsiz terk eden futbolcular, 2 aydan 1 yıla kadar men cezası alabilir" hükmünü içeriyor.

SPOR HUKUKÇUSU KÖSE: "UEFA'YI İLGİLENDİRMEZ"

Radyospor'a konuşan spor hukukçusu Alper Köse, konunun UEFA veya FIFA'yı ilgilendirmediğini belirterek, "Berke, Türkiye'de oynamadığı için ceza sözleşmesini etkilemez. Ancak Türkiye'ye 3 yıl içinde dönerse cezasını çeker. 3 yıl sonra dönerse ceza düşer" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, TFF'nin oyuncuyla ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatması ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi şu an için gündemde değil.