Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli takım kampını terk etmişti: TFF'den Berke Özer kararı!

Milli takım kampını terk etmişti: TFF'den Berke Özer kararı!

14.10.2025 15:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milli takım kampını terk etmişti: TFF'den Berke Özer kararı!

Lille forması giyen 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'in A Milli Futbol Takımı kampından ayrılması geniş yankı uyandırmıştı. İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç file bekçisi hakkında herhangi bir disiplin soruşturması başlatmayacak.

A Milli Takım'ın Bulgaristan dönüşü yaşanan Berke Özer krizi, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 25 yaşındaki kalecinin, teknik ve idari ekipten izinsiz olarak kampı terk ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyurulmuştu.

TFF: "İZİNSİZ AYRILDI"

TFF, yaptığı açıklamada Berke'nin kendi isteğiyle, teknik ekibin onayı olmadan milli takım kampından ayrıldığını belirtti. Bu açıklama sonrası gözler, genç kalecinin alabileceği olası disiplin cezasına çevrildi.

TFF Disiplin Talimatı'nın 51. maddesi, "Haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara veya hazırlıklara katılmayan ya da kampı izinsiz terk eden futbolcular, 2 aydan 1 yıla kadar men cezası alabilir" hükmünü içeriyor.

SPOR HUKUKÇUSU KÖSE: "UEFA'YI İLGİLENDİRMEZ"

Radyospor'a konuşan spor hukukçusu Alper Köse, konunun UEFA veya FIFA'yı ilgilendirmediğini belirterek, "Berke, Türkiye'de oynamadığı için ceza sözleşmesini etkilemez. Ancak Türkiye'ye 3 yıl içinde dönerse cezasını çeker. 3 yıl sonra dönerse ceza düşer" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre, TFF'nin oyuncuyla ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatması ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi şu an için gündemde değil.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #TFF #berke özer

İlgili Haberler

Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim!
Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Nijerya Milli Takımı'nda korku dolu anlar: Uçağın camı çatladı!
Nijerya Milli Takımı'nda korku dolu anlar: Uçağın camı çatladı! Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, kalkıştan bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle iniş gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'den kötü haber!
A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'den kötü haber! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.