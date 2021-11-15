Milli takım, Katar Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte senaryolar!
Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen milliler zorlu Karadağ deplasmanından Katar biletiyle dönmeye çalışacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı.
Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu.
Peki Karadağ-Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası'na nasıl katılır?
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 18 puana ulaştı.
Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı günü oynanacak. Saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlacak.
Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.
Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak.
İşte Dünya Kupası için alternatif senaryolar:
- 1. Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek. Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.
- 2. Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak.
- 3. Hem Türkiye hem de Norveç'in berabere kalması durumunda Türkiye grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.
- 4. Karadağ'e yenilirsek, Norveç'in de kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu maçlarda alının skorlara göre genel averaj ikinciyi belirleyecek.
- 5. Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak.
12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
YENİ PLAY-OFF SİSTEMİ
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci bekliyor.
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
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