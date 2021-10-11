Milli Takım Riga'da hayata döndü

11 Ekim 2021 Pazartesi, 23:01

Önemli bir geceydi...

İlk kez 2004 yılının soğuk bir kış gecesi tanıştığımız ve o tarihten sonra da yıldızımızın hemen hemen hiç barışmadığı Letonya ile yine Riga'da, yine krtik bir eşikte karşı karşıyaydık..

Gerçekten bize ters geliyordu bu Letonlar.

İster faturayı son 18-19 yıldır kazanmayı unutan bizim çocuklara kesin, ister Letonların bizimkilere karşı Aslan kesildiğine vurgu yapın zorlanıyoruz Dauga kıyısındaki bu şirin kentte.

Yıllardır değişmiyor bu hava.

Oysa, bizim kazanmaktan başka çaremiz yoktu Letonya önünde.

Çünkü kaybedeceğimiz kadar kaybetmiştik. Önce Şenol Hoca ile Hollanda yıkımı, ardından Stefan Kuntz'la Norveç beraberliği bizim liderlikten koparmış, grup ikinciliği de mucizelere kalmıştı. O mucizenin anahtarı da Riga'daki maçtı. En azından kazanırsak, Norveç'in kaza yapmasını bekleyebilecektik.

Gelgelim o hava hiç yoktu bizimkilerde.

Yeni teknik direktör Stefan Kuntz'a daha ikinci maçta fatura kesmek doğru değil ama, başka çaresi olmayan bir takım böyle oynamazdı.

Pas hataları en yüksek orana ulaştı Riga'da.

Tempo da yoktu.

Amiyane tabirle ne topu ısırıyorduk, ne rakibi.

İşin kötüsü soğuk hava ile sert rakip bizi ısırıyordu.

Kusura bakmasın Kuntz, 34'lük sol bek Caner, top tutamayan Orkun'la tempo kuramazsınız. Kuramadık da!

Bu arada golü de yedik.

Merih arkasındaki oyuncuya vurdurmayayım derken kendi ağlarımızı sarstı.

İşin garibi elemeler boyunca yapmadığı kadar atak yapmıştı Letonya Milli Takımı!

Sonra mecbur kaldı Kuntz Rıdvan'ı, Serdar Dursun'u, Halil'i sahaya sürmeye.

İyiki de sürmüşüz, 30 yaşında milli formayla ilk kez tanışan Serdar Dursun en azından skoru eşitledi, enerjisi biten arkadaşlarını kendine getirdi. Ateşledi takımı.

Dakikalar tükenirken aklımız başımıza mı gelmişti ne!

Pozisyon bulduk. Hedefsiz Letonlar iyice kendi alanlarına çekildi.

Neredeydiniz be çocuklar dedirten bir başkaldırıştı bu.

Maç uzadı, uzatmanın da uzatmasında Burak'ın ceza alanında düşürülüşü penaltıya dönüştü.Hakem itirazlardan sonra beyaz noktayı gösterdi, Burak da geceyi aydınlatan golü attı.

98 yıl beklenenbir galibiyetti bu.

Ve milli takım yıllar sonra 1-0 yenilgiden gelip Letonya'da 2-1 kazandı, umudunu kalan maçlara taşıdı.

Katar 2022'ye gider miyiz bilinmez ama kazanmak her türlü güzeldir milli takımlar seviyesinde.















