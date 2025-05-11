Milli takımda olacak mı? Ergin Ataman'dan Adem Bona yanıtı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers forması giyen Adem Bona hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona ile ilgili konuştu.
Ataman, TRT'ye yaptığı açıklamada, alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörümüz Alper Yılmaz, onu ziyaret etti. Adem, milli takımda oynamak için çok istekli. Avrupa Şampiyonası için gelecek" ifadelerini kullandı.
İLK MAÇ 27 AĞUSTOS'TA
EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Finlandiya, Polonya, Letonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
12 Dev Adam; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu'nda mücadele edecek.
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