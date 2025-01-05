Milli Takım'ın eski kalecisi Yılmaz Urul, vefat etti
A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul, vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini bildirdi.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Millî olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.
Yılmaz Urul'un cenazesi 5 Ocak 2024 (bugün) Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.
Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
Spor Haberleri
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Kerem Aktürkoğlu'nda rüzgar terse döndü!
- A Milli Takım'ın eski kalecisi vefat etti
- Beşiktaş'ta Milot Rashica, takımla birlikte çalıştı
- Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında kazanan yok!
- Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması
- Serdal Adalı'dan iddialara yalanlama
- Tottenham, yeni kalecisini açıkladı!
- Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası tepki
- 'Fenerbahçe'ye geleceğim süreçte...'
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Murat Övüç gözaltına alındı
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'