Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 20:08
Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
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Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde'yi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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