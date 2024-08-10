Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya maçına çıkacak

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı final müsabakasında Fransız Althea Laurin'e 2-0 mağlup oldu. Milli sporcu, bugün bronz madalya müsabakasına çıkacak.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 18:23
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya maçına çıkacak
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Grand Palais'taki mücadelede milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Fransız Althea Laurin'le karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk raundu Fransız sporcunun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci raundun 2-2 bitmesiyle Nafia Kuş Aydın, rakibine 2-0 kaybetti.

Milli sporcu, bugün bronz madalya müsabakasına çıkacak.


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