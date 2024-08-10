Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya maçına çıkacak
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı final müsabakasında Fransız Althea Laurin'e 2-0 mağlup oldu. Milli sporcu, bugün bronz madalya müsabakasına çıkacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.
Grand Palais'taki mücadelede milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Fransız Althea Laurin'le karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk raundu Fransız sporcunun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci raundun 2-2 bitmesiyle Nafia Kuş Aydın, rakibine 2-0 kaybetti.
Milli sporcu, bugün bronz madalya müsabakasına çıkacak.
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