Minderden sedyeyle çıkarıldı: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda korkutan anlar!

Rakibinin hamlesi sonrası boynunu yere çarpan Romanyalı kadın güreşçi Catalina Axente, minderden sedyeyle çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 15:23
Minderden sedyeyle çıkarıldı: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda korkutan anlar!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında Romanyalı kadın sporcu Catalina Axente, boynundan sakatlandı ve minderden sedyeyle çıkarıldı.

Champ de Mars Arena'da yapılan maçlarda kadınlar 76 kilo mücadelesinde ABD'li Alexis Kennedy Blades ile Romanyalı Catalina Axente karşı karşıya geldi.

İlk raund ABD'li sporcunun 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci raundun bitimine 1 dakika 35 saniye kala Blades, Axente'yi suplex oyununun ardından grand teknikle mağlup etti.

SEDYEYLE ÇIKARILDI

Rakibinin hamlesi sonrasında boynunu mindere sert şekilde vuran Catalina Axente, uzun süre yerden kalkamadı.

Romanyalı sporcu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından minderden sedyeyle çıkarıldı.


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