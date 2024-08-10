Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te yarı finalde!

Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, +67 kilo çeyrek finalinde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:31
Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te yarı finalde!
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Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, +67 kilo çeyrek finalinde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u mağlup ederek yarı finale çıktı.

Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.


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