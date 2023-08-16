Milli tekvandoculardan 2 altın, 2 gümüş madalya
Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Milli tekvandocular, 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.
Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Gamze Gürdal ve Mahmut Bozteke altın, Fatih Çelik ve Lütfiye Özdağ gümüş, Seçil Er ise bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda para tekvando müsabakaları yapıldı.
Organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Gamze Gürdal ve erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
Erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar 65 kiloda Lütfiye Özdağ'ın gümüş madalya elde ettiği şampiyonada kadınlar 65 kiloda Seçil Er ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 6 altın, 9 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 21'e ulaştı.
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