Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da çeyrek finalde

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da düzenlenen Tenerife Challenger'da çeyrek finale yükseldi.

AA
03 Kasım 2021 Çarşamba, 20:39
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da çeyrek finalde
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da düzenlenen Tenerife Challenger'da çeyrek finale yükseldi.

Altuğ, 2 saat 54 dakika süren mücadelede Tayvanlı Chun-Hsin Tseng'i 5-7, 6-3, 7-6 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.





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