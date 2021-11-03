Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da çeyrek finalde
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da düzenlenen Tenerife Challenger'da çeyrek finale yükseldi.
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İspanya'da düzenlenen Tenerife Challenger'da çeyrek finale yükseldi.
Altuğ, 2 saat 54 dakika süren mücadelede Tayvanlı Chun-Hsin Tseng'i 5-7, 6-3, 7-6 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
???? Altuğ Çelikbilek İspanya'da düzenlenen Tenerife Challenger turnuvasında 2 saat 54 dakikalık mücadelede 2 maç puanı çevirip Chun-Hsin Tseng'i 5-7, 6-3, 7-6 yenerek çeyrek finale yükseldi ???? pic.twitter.com/eQVs5rgEv1— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) November 3, 2021
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