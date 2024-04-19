Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci... Milli yıldızlar haftanın en iyileri arasında!
Milli futbolcular İrfan Can Kahveci ile Yusuf Yazıcı'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında attığı goller haftanın en iyileri arasında yer aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşlarında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın attığı goller, haftanın en iyisine aday gösterildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı normal süresi 1-0 biten, penaltılarda ise 3-2 kaybettiği maçta takımının golünü atan İrfan Can Kahveci, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
EN İYİ GOL YUSUF YAZICI'DAN
Fransa temsilcisi Lille'in Aston Villa'ya karşı normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı'nın golü haftanın en iyisi seçildi.
Fiorentina'dan Cristiano Biraghi ile Club Brugge'dan Ferran Jutgla, İrfan Can ve Yusuf ile birlikte aynı kategoride aday gösterilen diğer isimler oldu.
?? And the Goal of the Week winner is... ??@Heineken || #UECLGOTW || #UECL pic.twitter.com/mWnclgRJkw— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 19, 2024
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