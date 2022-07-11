Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 ay sonra korta döndü
Çağla Büyükakçay, doping cezasının iptal edilmesinin ardından Letonya'da mücadele ettiği turnuvada finale turuna yükseldi.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 ay sonra çıktığı kortta final turuna yükselme başarısı gösterdi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Letonya'da düzenlenen W60 Liepaja Open Turnuvasının elemelerinde aldığı galibiyetle final turunda mücadele etme hakkı elde etti.
Çağla Büyükakçay, turnuvadaki ilk maçında Çekyalı Lucie Petruzelova'yı 6-3, 6-4'lük setlerle yenerek adını final turuna yazdırdı.
Milli tenisçi, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde "Ractopamine" isimli yasaklı maddeye rastlandığı gerekçesiyle Uluslararası Tenis Federasyonunun lisansını geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.
İtirazların ardından Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen ceza İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
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