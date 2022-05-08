Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu
Milli tenisçi İpek Öz, Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, finalde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin en yüksek seviyedeki şampiyonluğuna ulaştı.
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