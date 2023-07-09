Milli tenisçi Melisa Ercan'dan Wimbledon'a erken veda
Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon'ın gençler kategorisi ilk turunda karşılaştığı Laura Samsonova'ya setlerde 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tek kadınlar ilk turunda turnuvaya veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Melisa Ercan, Çek Laura Samsonova ile karşılaştı.
Bir saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 17 yaşındaki Melisa, rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.
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