Milli tenisçi Zeynep Sönmez Bulgaristan'da şampiyon oldu!

Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 16:27
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Bulgaristan'da şampiyon oldu!
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zeynep, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı.

Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplam üçüncü, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.


Zeynep Sönmez W25 Santa Marina Kupası Bulgaristan

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