Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon oldu
Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yı 7-6, 3-6 ve 6-3'lik setlerle 2-1 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin bu galibiyetle kariyerinin en üst seviye şampiyonluğuna ulaştığı aktarıldı.
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