Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Tunus’ta şampiyon
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Tunus’ta düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü Magic Hotel Tours turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.
Tunus’un Monastır kentinde sert zeminde gerçekleşen Magic Hotel Tours turnuvasında 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden 20 yaşındaki tenisçi Zeynep Sönmez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Sırasıyla Tunuslu, Rus, Yeni Zellandalı ve Çinli rakiplerini yenerek finale ilerleyen Sönmez, finalde Endonezyalı Priska Madelyn Nugroho ile karşılaştı.
Endonezyalı rakibini 6-2, 4-6, 7-6 yenen Zeynep kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.
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