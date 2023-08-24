Milli tenisçiler İpek Öz ile Cem İlkel istediğini alamadı
Milli tenisçi İpek Öz ile Cem İlkel, Amerika Açık Elemeleri'nde ilk turda elendi.
Milli tenisçi İpek Öz ile Cem İlkel, Amerika Açık Elemeleri'ne ilk turda veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde ay-yıldızlı tenisçilerden İpek Öz ve Cem İlkel ilk turdaki rakipleriyle karşılaştı.
Milli tenisçi İpek Öz, 2 saat 51 dakika süren mücadelesinde Kolombiyalı tenisçi Emiliana Arango'ya 2-1 yenilerek ilk turda organizasyona veda etti.
Cem İlkel de Tayvanlı tenisçi Yu Hsiou Hsu'ya 2-0 yenilerek Amerika Açık Elemeleri'nde üst tura yükselemedi.
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