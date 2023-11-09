Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:44

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:46

Aksaray’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, milli voleybolcu Büşra Kılıçlı ve kızı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Makas Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesi’nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Milli Voleybolcu Büşra Kılıçlı (30) idaresindeki 34 SK 9016 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği esnada Taşpazar Mahallesi’nden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden A.A. (45) yönetimindeki 68 AL 356 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

BURUNLARI DAHİ KANAMADI

Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü A.A. hafif yaralanırken, milli voleybolcu Büşra Kılıçlı ve kızı kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederken, kazadan korkan minik kız sağlık ekipleri tarafından annesinin kucağında sakinleştirildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.