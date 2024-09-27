Milli voleybolcu Eda Erdem'in ismi Ataşehir'de bir parka veriliyor

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:26

Güncelleme: 27.09.2024 - 17:00

Gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, onların başarılı sporcuları örnek almalarını sağlayacak yöntemler uyguluyor.

Bu kapsamda, spor hayatında birçok başarıya imza atan Türk voleybolunun simge ismi Eda Erdem’in azminin ve başarısının gençlere ilham vermesi için ilçedeki bir parka başarılı sporcunun adı veriliyor.

EDA ERDEM'İN İSMİYLE TAÇLANDIRILACAK

Atatürk Mahallesi’nde bulunan parkın yenileme çalışmalarını gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden düzenlenen parkı, Kaptan Eda Erdem'in ismiyle taçlandıracak.

Toplam alanı 4 bin 902 metrekare olan parkın içerisinde bulunan voleybol sahasına da ünlü voleybolcu için sürpriz bir çalışma yapıldı.

Vatandaşlara daha yeşil ve sağlıklı yaşam alanları sunma hedefiyle, yeni projelere imza atmaya devam eden Ataşehir Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Eda Erdem Parkı’yla bölgedeki spor altyapısını güçlendirecek.

Modern spor alanları ve çeşitli spor ekipmanlarıyla vatandaşlara hizmet verecek olan parkın içerisine; voleybol sahası, yürüme-koşu parkuru, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanı, süs havuzu, dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları ile köpek gezdirme alanı da yer alıyor.

Atatürk Mahallesi’nde Dicle ve Fırat caddelerinin kesişiminde bulunan Eda Erdem Parkı’nın açılışı, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliğini yapacağı lansman törenine, Türk Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem de katılacak.