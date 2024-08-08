Eda Erdem: 'Sakin kalmayı başaramadık'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, 2024 Paris Olimpiyatları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 kaybedilmesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın İtalya'ya 3-0 kaybetmesinin ardından konuştu.
Maçı iyi yönetemediklerini söyleyen Eda, "Yarı finale gelmek büyük bir başarı bizim için. Kazanmayı çok istiyorduk ama bir türlü sakin kalamadık, öndeyken bile oyunun kontrolü bizde değildi. İtalya çok sakin oynadı" ifadelerini kullandı.
Bronz madalya şansına değinen Eda, "Hala bir madalya şansımız var. Çok güzel bir taraftar desteği var burada. Brezilya maçı zor olacak, iyi hazırlanan, daha sakin kalan ekip kazanacak. Madalya kazanmayı çok istiyoruz" sözlerini sarf etti.
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