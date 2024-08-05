Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, organizasyonda 23'üncü oldu.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 20:50
Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024'e veda etti
Abone Ol google-news

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlar sona erdi.

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadele ettiği ILCA 7 kategorisinde bugün yapılması planlanan 9'uncu ve 10'uncu yarışlar, olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi.

Yarışlar sonunda final bileti alamayan Yiğit Yalçın Çıtak, oyunları genel klasmanda 43 sporcu arasında 23'üncü sırada tamamladı.


Yiğit Yalçın Çıtak haberleri yelken haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Olimpiyatlarda hakem sakatlandı!

Olimpiyatlarda hakem sakatlandı!
Ferhat Arıcan, Paris 2024'te olimpiyat beşincisi oldu!

Ferhat Arıcan, Paris 2024'te olimpiyat beşincisi oldu!
Olimpiyat tarihine geçti: Paris 2024'te Novak Djokovic altın madalyanın sahibi oldu!

Olimpiyat tarihine geçti: Paris 2024'te Novak Djokovic altın madalyanın sahibi oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler