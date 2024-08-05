Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024'e veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, organizasyonda 23'üncü oldu.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlar sona erdi.
Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadele ettiği ILCA 7 kategorisinde bugün yapılması planlanan 9'uncu ve 10'uncu yarışlar, olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi.
Yarışlar sonunda final bileti alamayan Yiğit Yalçın Çıtak, oyunları genel klasmanda 43 sporcu arasında 23'üncü sırada tamamladı.
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